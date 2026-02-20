Ofrecido por:
Inhabilitada durante seis años una médica en A Coruña por acceder a datos de una compañera
El tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización a la víctima de 6.000 euros por los daños causados
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a una médica a seis años de inhabilitación por acceder sin autorización al historial clínico de una compañera con la que mantenía una mala relación.
Según recoge la sentencia, la acusada utilizó su tarjeta profesional y sus claves de acceso para consultar datos sanitarios sin justificación asistencial ni consentimiento de la afectada.
Además de la inhabilitación, el tribunal le impone una multa de 5.400 euros y el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima por los daños ocasionados. También ha sido condenada a tres años y medio de prisión, aunque la resolución señala que se propondrá el indulto parcial de esta pena durante su ejecución.
La sala concluye que la médica actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta, accediendo a información sensible sin motivo profesional. Por estos hechos, la considera autora de un delito de descubrimiento de secretos de salud cometido por funcionaria pública.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).