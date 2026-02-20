El 73% de los coruñeses piden una regulación común para taxis y VTC, según un estudio

Siete de cada diez vecinos de A Coruña apuestan por establecer una regulación común para taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC), según un estudio elaborado por Metroscopia a partir de 700 entrevistas realizadas en la ciudad.

El sondeo se da a conocer en el contexto de la consulta pública abierta por el Concello para la futura ordenanza que regulará el funcionamiento de las VTC, un debate que ha cobrado protagonismo en los últimos meses.

Los datos reflejan un amplio respaldo ciudadano a un modelo más flexible. El 73% de los encuestados defiende una normativa común para ambos servicios y, dentro de este grupo, dos de cada tres se inclinan por adaptar el taxi para que pueda operar en condiciones similares a las VTC, frente a quienes prefieren limitar la actividad de estas últimas.

La movilidad se consolida además como una de las principales preocupaciones en la ciudad. El 80% de los coruñeses ha utilizado taxi o VTC en los últimos seis meses, aunque casi la mitad reconoce dificultades para encontrar vehículo en momentos de alta demanda, una cifra que asciende al 65% entre los usuarios habituales.

En esta línea, más de la mitad de la población considera insuficiente la actual oferta de transporte con conductor. De hecho, tres de cada cuatro encuestados creen que aumentar el número de taxis y VTC contribuiría a mejorar tanto la movilidad como la imagen de A Coruña.

El estudio también revela una tendencia favorable a liberalizar el sector. Un 63% de los ciudadanos se muestra en contra de limitar la actividad de las VTC, mientras que el 77% considera que la regulación debe centrarse en garantizar el mayor número posible de opciones de transporte, por encima de la protección de intereses concretos.

Asimismo, existe un amplio consenso en torno a la necesidad de establecer un marco común a nivel autonómico: tres de cada cuatro participantes ven positivo que Galicia cuente con una regulación homogénea en este ámbito.

Desde el sector, el presidente de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, interpreta estos datos como un respaldo a la competencia en igualdad de condiciones y a una regulación orientada a mejorar el servicio. En la misma línea, el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López, subraya que la prioridad debe ser garantizar una oferta suficiente y facilitar la libre elección del usuario.

El informe concluye que la ciudadanía demanda un sistema de movilidad más claro, estable y previsible, que permita responder a las necesidades reales de transporte en la ciudad.