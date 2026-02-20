A Coruña se despide de la lluvia con la llegada de un anticiclón que se notará este fin de semana

Se avecinan días de cielos despejados y temperaturas suaves en A Coruña. Tras el paso de la borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, la ciudad por fin puede tomar un respiro de las lluvias y del mal tiempo.

A partir de este viernes, la probabilidad de lluvia desaparecerá casi por completo. Según la predicción de MeteoGalicia, los cielos se mantendrán entre sol y nubes durante los próximos días. En cuanto a las temperaturas, este viernes oscilarán entre los 7 y los 15 grados.

Lo mejor vendrá este sábado y domingo cuando las nubes empiecen a desaparecer por momentos. Eso sí, mientras en otras provincias de la comunidad, como Pontevedra y Ourense alcanzarán temperaturas de 20 grados, en la ciudad las máximas no subirán de los 15.

El anticiclón se mantendrá en toda la comunidad hasta el martes 24 de febrero.