A Coruña se despide de la lluvia con la llegada de un anticiclón que se notará este fin de semana
Tras el paso de la borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, la ciudad por fin puede tomar un respiro de las lluvias y del mal tiempo
Se avecinan días de cielos despejados y temperaturas suaves en A Coruña. Tras el paso de la borrasca Pedro, la decimosexta de la temporada, la ciudad por fin puede tomar un respiro de las lluvias y del mal tiempo.
A partir de este viernes, la probabilidad de lluvia desaparecerá casi por completo. Según la predicción de MeteoGalicia, los cielos se mantendrán entre sol y nubes durante los próximos días. En cuanto a las temperaturas, este viernes oscilarán entre los 7 y los 15 grados.
Lo mejor vendrá este sábado y domingo cuando las nubes empiecen a desaparecer por momentos. Eso sí, mientras en otras provincias de la comunidad, como Pontevedra y Ourense alcanzarán temperaturas de 20 grados, en la ciudad las máximas no subirán de los 15.
El anticiclón se mantendrá en toda la comunidad hasta el martes 24 de febrero.