Un autobús impacta contra un turismo en A Coruña sin causar heridos

Un autobús de la línea urbana con número 14 ha sufrido un percance de tráfico esta tarde, sobre las 17:30, tras impactar contra otro vehículo en el cruce entre Paseo de Ronda y Manuel Murgía, cerca del estadio de Riazor, en A Coruña.

El accidente se ha saldado sin heridos, ni entre los pasajeros del vehículo de transporte público ni en los ocupantes de la furgoneta que recibió el impacto.

Los pasajeros han continuado con su trayecto en otro autobús de la línea 14 que les ha recogido en el lugar, mientras que los implicados han cumplimentado la documentación pertinente del siniestro.