Una batería de un patinete causa un incendio en A Coruña esta madrugada con un herido leve

Esta madrugada se declaró en A Coruña un incendio en un tercer piso con inquilinos en el interior de una vivienda en la calle Barcelona, a la altura del número 23, a causa de una incidencia con una batería de un patinete eléctrico. El aviso se recibió a las 04:20 horas y movilizó a un amplio operativo de emergencias.

Hasta el lugar acudieron nueve bomberos con tres vehículos, alertados por el fuego en el interior del inmueble. A su llegada, la familia ya había sido evacuada por la Policía Nacional, que los mantenía confinados en el portal del edificio mientras se desarrollaba la intervención.

Según relataron testigos presenciales, el origen del incendio pudo estar en una batería auxiliar de un patinete eléctrico que se encontraba en proceso de carga.

Los bomberos confirmaron posteriormente que el foco comenzó en este elemento, según el parte de servicio.

Aunque las llamas eran de pequeña entidad y pudieron ser extinguidas con rapidez, la vivienda presentaba una importante acumulación de humo altamente tóxico, lo que complicó la actuación.

Tras sofocar el fuego, los efectivos procedieron a ventilar el piso, una tarea que se prolongó durante un tiempo considerable debido a la densidad del humo.

La estancia más afectada fue una habitación, dañada por la elevada temperatura alcanzada durante el incendio, mientras que el resto del inmueble sufrió sobre todo daños por acumulación de humo.

Los bomberos facilitaron ropa de abrigo y calzado a los residentes, que finalmente se trasladaron a un domicilio de familiares.

La persona de mayor edad de la familia fue evacuada al CHUAC con pequeñas quemaduras en una mano y un pie, de carácter leve.