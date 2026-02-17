Un tren A Coruña-Vigo acumula una hora de retraso tras sufrir una "incidencia técnica" en un túnel

Un tren con destino Vigo desde A Coruña acumula una hora de retraso tras sufrir una "incidencia técnica puntual". Según informa un viajero, el convoy paró "al poco de entrar en un túnel", donde estuvieron más de media hora hasta ser trasladados a otro ferrocarril.

Partió de A Coruña a la hora determinada, a las 12:04 horas, pero a los cinco minutos el tren se paró en medio de un túnel. "Llevamos 25 minutos dentro, a ratos sin luz y solo nos dicen que están reseteando el tren", asegura un viajero a este medio.

Pasada la media hora de espera, fueron informados de que el tren volvía para la estación herculina. Había sufrido una avería y Renfe estudiaba cómo reubicarlos.

Según fuentes de la operadora pública, el tren de Media Distancia sufrió "una incidencia técnica puntual" y se procedió al cambio de convoy para que los viajeros pudieran completar su viaje.

La llegada del tren (09112) estaba prevista para las 13:04 horas en la estación de Urzáiz en Vigo. Por el momento, ya acumula 60 minutos de retraso.