Calendario laboral de Cambre 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Cambre (A Coruña) en el año 2026
¿Cómo será el calendario laboral de 2026 en Cambre? Los vecinos del municipio coruñés podrán disfrutar de 14 días especiales en su calendario laboral para organizar alguna mini escapada. De estos festivos, nueve son fiestas nacionales, tres autonómicas y dos locales. Toda la información en el Diario Oficial de Galicia (DOG).
En este artículo de Quincemil te contamos cuáles son los festivos locales, autonómicos y nacionales que se disfrutarán en Cambre durante todo el año 2026, así como posibles puentes, para que empieces a organizar tus posibles viajes.
Calendario laboral de Cambre 2026
Cambre ha cambiado la elección de sus festivos locales para 2026. Este año ha cambiado el festivo de San Juan por la fiesta local de Cambre. De este modo, este municipio coruñés celebrará el Martes de Carnaval y la fiesta local de Cambre.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero
- Fiesta local de Cambre: 17 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Como todos los años, Galicia cuenta con 3 festivos autonómicos, dejando 2 a las entidades locales y contando con 9 nacionales. Los festivos autonómicos de Galicia en 2026 difieren respecto a los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes de carácter nacional son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes en Cambre en 2026
Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día Nacional de Galicia y la Asunción de la Virgen María caen en sábado, estos son los posibles puentes de Cambre en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente en Carnavales: el martes de carnaval (17 de febrero) es festivo
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente de la fiesta local de Cambre: el 17 de agosto es lunes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos del área de influencia de A Coruña en 2026
Estos son los festivos locales en las principales comarcas de la provincia de A Coruña:
Comarca de A Coruña
- A Coruña: 4 de marzo, Martes de Carnaval; 7 de octubre, el Rosario
- Abegondo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Arteixo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 16 de septiembre, Santa Eufemia
- Bergondo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 17 de agosto, fiesta local de Bergondo
- Carral: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen del Socorro
- Culleredo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Oleiros: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 6 de abril, Lunes de Pascua
- Sada: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Sada
Comarca de Bergantiños
- A Laracha: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, Virgen de los Milagros de Caión
- Carballo: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 25 de junio, fiestas patronales de San Juan Bautista
- Coristanco: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, San Lourenzo da Agualada
Comarca de Betanzos
- Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
- Coirós: 7 de enero, San Xulián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Oza-Cesuras: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 15 de mayo, día de San Isidro
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 5 de agosto, Virxe das Neves
Comarca de Ordes
- Cerceda: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 23 de junio, día da Cachela