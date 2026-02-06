El sector del transporte de viajeros en A Coruña y la patronal se reunirá este lunes

La estación de autobuses de A Coruña durante una jornada de huelga. Carmen G. Mariñas

Los sindicatos y la patronal afrontarán este lunes una nueva jornada de trabajo para tratar de desbloquear la situación del sector de transporte de pasajeros en A Coruña. La cita, de nuevo con mediación, tendrá lugar a las 13:00.

A este encuentro están llamados tanto los tres sindicatos (CC.OO, CIG y UGT) como la patronal. En él se buscará un acuerdo que permita evitar la huelga general en el sector, tras el rechazo en urna con abrumadora mayoría al primer preacuerdo alcanzado entre ambas partes, suscrito por UGT y CC.OO, y al que no se adhirió CIG.

Ante esta situación, la patronal refirió ayer en un comunicado que el primer preacuerdo dejaba de tener validez y no producía efecto.

Del mismo modo, la CIG llamaba al sector a no cesar en su lucha y mantener la firmeza, a la par que tendía la mano para facilitar el diálogo aplazando, justo al lunes, el inicio de ese paro general indefinido.

En ese mismo sentido, UGT asumía el resultado en un comunicado, indicando que "se abre una nueva etapa en la que será necesario tomar decisiones acordes a la situación que decidan nuestros afiliados y afiliadas".

Las bases del primer preacuerdo

El primer consenso en meses se basó en una subida salarial para 2025 del 3,4%, en 2026 del 3,4% revisable al IPC, repercutiendo dicho importe en las nóminas de 2027.

Entre otras medidas se incluía un plus de absentismo de 1.000 euros brutos al año, siempre y cuando la tasa de absentismo anual sea inferior al 6%.

Asimismo, se adaptaban sus condiciones de trabajo a la ley de desconexión digital y se recibían unos pluses de 35 euros por trabajar en días festivos, cantidad que aumentaba hasta 65 euros por trabajar los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

También incluía ese documento un plus por servicio discrecional que supere las 12 horas, equivalente al 60% del salario base diario, 17 días de permiso por lactancia y comunicación de los días de trabajo y descanso con 12 días de antelación, además de una regulación específica para el personal de acompañamiento.