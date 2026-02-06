Una pelea por una chaqueta, origen de la agresión a un funcionario en la cárcel de Teixeiro (A Coruña)

Una pelea debido al robo de una chaqueta es el origen de la agresión que sufrió un funcionario de prisiones en el centro penitenciario de Teixeiro, en A Coruña, ayer y que le ha ocasionado graves heridas.

Fuentes cercanas al suceso explicaron a Quincemil que el incidente se inició a primera hora de la mañana y el agresor del funcionario, una persona de origen marroquí y con historial previo ya por hechos violentos en otras prisiones, era la persona que estaba siendo agredida en ese enfrentamiento.

El origen de la trifulca nace en el robo de una chaqueta a una persona de etnia gitana. Tras presuntamente tratar de venderla, fue cuando el agresor, que comparte lazos con él y lleva mucho tiempo en Teixeiro, arremetió contra el agredido iniciando la pelea.

El funcionario atacado trató de repelerla, recibiendo desde el suelo una fuerte patada en su pierna que le ocasionó una caída casi inmediata de forma lateral.

Ante este hecho, un segundo compañero que sufrió pequeñas lesiones y se encontraba en la oficina en el momento de la pelea acaba por solventar este incidente, devolver la calma al módulo y comunicar lo sucedido.

A pesar de que ayer era jueves y día de carga de las tarjetas donde los internos tienen depositado el dinero del que pueden disponer en la cárcel, y con ello acometer el pago de deudas, la hora del incidente hace descartar que haya otra causa.

Daños en tibia por varios lados, meseta tibial y rodilla

La primera atención médica del funcionario se produce en la propia enfermería de la prisión. A partir de ahí, fue trasladado a un centro hospitalario.

Las primeras pruebas diagnosticaron rotura de tibia por varios lugares, y daño en la meseta tibial, lo que va a obligar a realizar un injerto para poder recuperar la funcionalidad de la pierna.

Ha sido operado este mediodía y, en las últimas pruebas, se le han detectado también daños a nivel de rodilla, a consecuencia de la caída tras la patada.

El módulo cuenta con mucha población

A pesar de que esté dentro de los parámetros asimilados, el módulo donde sucedió este incidente en la cárcel de Teixeiro sufre un exceso de población, unido a una falta de funcionarios.

Fuentes de los trabajadores explicaron a Quincemil la dificultad de acometer el control de los reclusos en un momento donde hay escasez de celdas, al tener que destinar algunas a cumplimiento de castigos, desechar otras por seguridad y riesgos de fuga y, con ello, tener casi de contar en cada una con dos internos.

Además, el hecho de que esté completo el módulo donde se destinan a las personas reclusas con problemas mentales obliga a que algunas de ellas estén repartidas en el resto de módulos del centro penitenciario. Ello ocasiona también problemas de convivencia con otros reclusos.