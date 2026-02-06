Un funcionario de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) sufre una fractura de tibia tras mediar en una pelea

Imagen de la zona lesionada del funcionario. Sindicato Tu Abandono me puede Matar.

Dos funcionarios del Módulo 3 del centro penitenciario de Teixeiro, en A Coruña, sufrieron heridas graves mientras intentaban separar una pelea entre internos de alto riesgo, según informó este viernes el sindicato Tú Abandono me puede Matar.

El incidente se produjo en un módulo que alberga a 90 reclusos y que contaba únicamente con dos funcionarios, lo que, según el sindicato, complicó la intervención y puso en riesgo la vida de los trabajadores.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana cuando, tras salir de sus celdas, un interno persiguió a otro mientras profirió insultos xenófobos y amenazas claras.

Durante la confrontación, los reclusos utilizaron mesas y sillas como armas, provocando que uno de ellos resultara herido y que los funcionarios intervinieran para detener la pelea.

Uno de los funcionarios recibió una potente patada que le fracturó la tibia y le provocó posibles daños en la rodilla, por lo que fue evacuado a un hospital externo para recibir tratamiento especializado.

El sindicato recordó que ambos internos presentan un historial de agresiones a funcionarios y antecedentes de comportamiento conflictivo, habiendo sido clasificados en primer grado en anteriores centros.

Tu Abandono me puede Matar criticó que, pese a ello, la administración penitenciaria los mantiene en segundo grado, lo que consideran una práctica que prioriza la estadística sobre la seguridad de trabajadores e internos.

Además, alertan de que el módulo tiene un perfil heterogéneo y complejo, con internos de diferentes países y un porcentaje elevado de internos con problemas de salud mental, lo que dificulta la convivencia.

Desde la sección sindical, los funcionarios denuncian que la gestión penitenciaria sigue sin reconocerlos como agentes de la autoridad, dejando a los trabajadores desprotegidos frente a agresiones graves.

El sindicato subraya que este vacío legal puede impedir que los agredidos reciban indemnización por las lesiones sufridas, generando además un clima de impunidad entre internos conflictivos y aumentando los riesgos dentro de los módulos.