CIG convoca asambleas para decidir la reactivación de la huelga en el transporte de viajeros en A Coruña

Un instante de la manifestación protagonizada por el sector en noviembre. Enrique Romanos Tardío.

El sindicato CIG ha anunciado la convocatoria de asambleas abiertas de personal en A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol para esta noche, con el objetivo de decidir el calendario de reactivación de la huelga y explicar la situación actual del sector del transporte de viajeros.

Los encuentros tendrán lugar a las 22:00 en la estación de A Coruña, a las 22:00 en el local de la CIG en Santiago y a las 23:00 en la estación de Ferrol.

El sindicato asegura que la patronal y los sindicatos firmantes del preacuerdo, rechazado por la mayoría del personal, están impidiendo que se retomen las negociaciones con la celeridad necesaria.

Según la CIG, la próxima reunión de mediación no se celebrará hasta el lunes 9 de febrero, lo que constituye, a su juicio, una maniobra para entorpecer y boicotear una solución negociada, desgastando a los trabajadores como consecuencia del resultado del referéndum que rechazó el preacuerdo.

Los representantes de la CIG consideran esta actitud como un desprecio hacia los trabajadores y trabajadoras y una demostración de irresponsabilidad hacia las personas usuarias del servicio, ya que mantiene activo el conflicto y retrasa la posibilidad de alcanzar un convenio digno.

El sindicato insiste en que la solución pasa por negociaciones reales y propuestas que respeten los derechos adquiridos, incluyendo la consideración del colectivo de acompañantes.

En este contexto, la CIG lamenta la ausencia de la Xunta de Galicia, que, según el sindicato, no está interviniendo para desbloquear la situación y permitir un acuerdo que garantice un servicio público esencial.