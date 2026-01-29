Dieciocho familias no pueden entrar a vivir a sus casas nuevas en Oleiros (A Coruña) por culpa de un poste

Dieciocho familias que adquirieron viviendas en un edificio de nueva construcción en la rúa Fonte de Álvaro, en Oleiros, no han podido acceder todavía a sus pisos. Todo debido a la permanencia de un poste eléctrico en la vía pública, cuya retirada está pendiente desde hace ocho meses.

Según informa el Concello de Oleiros, la constructora del inmueble solicitó hace ocho meses el retranqueo del poste y el soterramiento del cableado, una actuación "necesaria para permitir el acceso definitivo al edificio", que estaba previsto para el pasado mes de octubre. A día de hoy, la intervención no se ha llevado a cabo.

Mientras, las familias afectadas continúan asumiendo los gastos de sus actuales residencias, al mismo tiempo que afrontan los pagos de las nuevas. Asimismo, la imposibilidad de ocupar los pisos les impide empadronarse en el municipio, lo que puede tener repercusiones en diversos trámites administrativos, entre ellos los relacionados con el próximo curso escolar, según indican desde el consistorio.

El Concello de Oleiros se dirigió este martes a la empresa Naturgy para solicitar información sobre el estado del expediente y reclamar una solución a la mayor brevedad posible.

Desde Naturgy, la compañía ha señalado que el expediente correspondiente al retranqueo del poste "se encuentra pendiente de las autorizaciones de los organismos afectados". Según añade la empresa, "una vez se reciban dichas autorizaciones, se procederá a programar la retirada del apoyo lo antes posible".

Mientras se completa el proceso administrativo, las viviendas continúan sin poder ser ocupadas, a la espera de que se resuelva una actuación que afecta a un total de 18 familias.