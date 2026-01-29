Aprobados definitivamente los presupuestos de A Coruña para 2026: las cuentas superan los 375 millones

El pleno extraordinario celebrado este jueves en A Coruña ha aprobado de forma definitiva los presupuestos municipales tras finalizar el periodo de alegaciones, culminando así la tramitación iniciada con su aprobación inicial el pasado 30 de diciembre. Las cuentas ascienden finalmente a 375 millones de euros y han salido adelante con el apoyo del Gobierno local y del BNG, y el voto en contra del Partido Popular.

El portavoz municipal, José Manuel Lage, explicó que esta sesión supone la "fase final de la tramitación del presupuesto del Concello para 2026", una vez superado el trámite de información pública. Durante este periodo, indicó, se presentaron varias alegaciones tras la incorporación de entidades como la empresa municipal de aguas o Coruña Espectáculos, de las cuales "se estiman parcialmente algunas para hacer ajustes puntuales".

Según detalló, las modificaciones introducidas permiten "mejorar el financiamiento de diversas actuaciones", como festivales culturales, planes específicos en materia de deporte y cultura, pequeños ajustes en el anexo de convenios y refuerzos en servicios públicos. No obstante, la mayor parte de las alegaciones fueron desestimadas.

Lage defendió que el presupuesto refuerza los servicios públicos y supone "un impulso importante a equipamientos públicos y proyectos que llevan tiempo esperando", con especial atención a la vivienda, que gestiona más de 500 residencias públicas en alquiler. También destacó una inversión de siete millones de euros para recintos culturales e instalaciones deportivas que se ejecutarán en el primer trimestre, como el Teatro Rosalía, así como un eje centrado en espacios verdes y otro dedicado a los barrios, con más de 30 actuaciones previstas. Todo ello, subrayó, dentro de un modelo de ciudad con horizonte en 2029.

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, señaló durante el debate que muchas de las alegaciones hacen referencia a actuaciones "genéricas", como las de Elviña en sus dos fases, las cuales, opinan "deben abordarse de forma individualizada".

Jorquera consideró que las alegaciones del PP son "síntoma de que son buenos presupuestos" y recordó que en la aprobación inicial se aceptaron las premisas del BNG, como la congelación de tasas. "Pondremos siempre por delante los intereses de A Coruña y de sus ciudadanos", afirmó.

"Expertos en recaudar"

Desde el PP, el concejal Lorenzo criticó duramente el proceso y justificó el voto en contra de su grupo al asegurar que "no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones formuladas ni nos hemos sentado en ninguna mesa negociadora". Acusó al Gobierno local de ser "expertos en recaudar" y afirmó que las propuestas del PP, trasladadas por los vecinos, fueron rechazadas en su totalidad sin ser valoradas. "La gente está harta de que no se le escuche", concluyó, reclamando una mayor inversión en los barrios.

Con esta aprobación definitiva, el Concello de A Coruña dispone ya de un presupuesto de 375 millones de euros que el Gobierno local define como un instrumento de fuerte inversión social para hacer frente a los principales retos de la ciudad.