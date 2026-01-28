Sustituyen la cubierta del parking del CHUAC de A Coruña después de que volara con el viento

Después de que la borrasca Ingrid arrancase parte de la cubierta del aparcamiento privado del CHUAC, la empresa responsable ha iniciado esta semana las obras para sustituirla por una nueva estructura.

El pasado viernes, la ciudad registró numerosas incidencias a causa de la alerta amarilla por viento. La Torre de Hércules se quedó sin iluminación durante varios minutos, varios rayos impactaron en la torre de Telefónica de O Castrillón y algunos vuelos tuvieron que desviarse a otros aeropuertos debido a las dificultades para aterrizar.

Entre las intervenciones más destacadas estaba la ocurrida en el aparcamiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde parte de la cubierta que protege a los vehículos estacionados salió despedida por el viento. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños en los coches.

A pesar de ello, el incidente llevó a la empresa a tomar la decisión de sustituir por completo la cubierta para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Desde el lunes, varios operarios trabajan en la retirada de la antigua estructura y la instalación de la nueva. En estos momentos, la mitad del aparcamiento ya cuenta con la cubierta renovada, mientras que la otra mitad continúa en proceso de sustitución.

Los trabajos han provocado algunas retenciones en los accesos al hospital debido al tránsito de camiones que transportan las placas, una situación que podría prolongarse hasta que finalicen las obras.