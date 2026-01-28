Oleiros (A Coruña) invertirá 200.000 euros en la reparación de las cubiertas de las Torres de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, destinará más de 200.000 euros a la reparación y rehabilitación de las cubiertas del conjunto arquitectónico de las Torres de Santa Cruz, con el objetivo de solucionar las filtraciones de agua detectadas y garantizar la conservación del edificio y de los bienes culturales que custodia.

La intervención permitirá preservar la integridad de piezas de gran valor patrimonial, como cerámica tradicional, obras pictóricas, fondos documentales de la biblioteca y distintos elementos etnográficos, cuya conservación se veía comprometida por los problemas de humedad.

El Centro Cultural As Torres está formado por varios edificios que constituyen un conjunto de elevado valor histórico y arquitectónico, además de ser uno de los principales referentes culturales del municipio.

En él se desarrollan numerosas actividades y servicios, como el Museo Os Oleiros José María Kaydeda, el Teatro Municipal As Torres y la Biblioteca Municipal y Centro de Documentación de la Mujer Rosalía de Castro.

El Ayuntamiento de Oleiros invertirá en total 200.236,17 euros para actuar sobre las seis cubiertas que conforman el complejo cultural, una intervención clave para asegurar su correcto estado de conservación a medio y largo plazo.