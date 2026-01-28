Una mujer se precipita desde una de las torres de San Diego, en A Coruña

Imagen de los trabajos de los servicios de emergencia. Cedida.

Una mujer se ha precipitado esta mañana, a las 9:37, desde una altura elevada en la calle Manuel Piñeiro Posse, en A Coruña. En concreto, los primeros indicios apuntan a que la caída se produjo desde un séptimo piso.

La Policía Nacional ha asumido la investigación de las causas del suceso, que tuvo lugar en el entorno de las Torres de San Diego. Se ha personado una ambulancia en el lugar para atender a la víctima.

La Policía Local cortó el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de seguridad durante unos minutos. Finalmente, falleció en el acto.