Una mujer se precipita desde una de las torres de San Diego, en A Coruña
La Policía Local cortó unos instantes la calle para permitir el paso de los servicios de emergebcia. Una ambulancia se personó en el lugar. La Policía Nacional asume la investigación
Una mujer se ha precipitado esta mañana, a las 9:37, desde una altura elevada en la calle Manuel Piñeiro Posse, en A Coruña. En concreto, los primeros indicios apuntan a que la caída se produjo desde un séptimo piso.
La Policía Nacional ha asumido la investigación de las causas del suceso, que tuvo lugar en el entorno de las Torres de San Diego. Se ha personado una ambulancia en el lugar para atender a la víctima.
La Policía Local cortó el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de seguridad durante unos minutos. Finalmente, falleció en el acto.
Teléfono 024
El Ministerio de Sanidad y entidades sociales, como Cruz Roja o la Confederación Salud Mental España, tienen en marcha el teléfono 024 de prevención contra el suicidio.
Es un número gratuito que está disponible 24 horas todos los días del año y formado por personal cualificado.
La línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria.