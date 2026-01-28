La lluvia puede dar una tregua esta tarde en A Coruña

La lluvia puede dar una tregua esta tarde en A Coruña

Meteogalicia pronostica porcentajes cercanos al 50% en ese período del día. El resto, probabilidades muy altas de precipitaciones

A Coruña trata de evitar lo máximo posible la lluvia, tras muchos días consecutivos con la presencia de este elemento meteorológico.

Así, según las predicciones de Meteogalicia, la ciudad hoy presentará probabilidades de precipitación de un 80% por la mañana, un 55% de tarde y un 90% de noche, por lo que la tarde puede ser un momento valle dentro del caudal de agua descargado.

Los cielos serán con nubes y claros, con momentos muy nublados.

Las temperaturas entrarán dentro del parámetro de normales, con mínimas en ascenso hasta los 6 grados y máximas en ascenso ligero, alcanzando valores de 13 grados.

En cuanto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.