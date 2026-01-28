Un joven herido en A Coruña tras una colisión entre un patinete y un turismo en Salvador de Madariaga Cedida

Un joven de 24 años resultó herido este miércoles por la tarde tras verse implicado en un accidente entre un patinete eléctrico y un turismo en la avenida de Salvador de Madariaga, en A Coruña.

El suceso se produjo alrededor de las 19:00 horas, en plena hora punta y bajo la lluvia. Según las primeras informaciones, el joven circulaba por el carril habilitado para bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) cuando un coche que se disponía a incorporarse al aparcamiento de Elviña no se percató de su presencia, produciéndose la colisión.

A consecuencia del impacto, el conductor del patinete cayó a la calzada y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Una ambulancia del 061 trasladó al herido al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde ingresó con pronóstico reservado.

El accidente provocó algunas retenciones puntuales en la zona, coincidiendo con el elevado volumen de tráfico propio de hora punta, sumado a la intensa lluvia.