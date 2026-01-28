Ofrecido por:
Un joven herido en A Coruña tras una colisión entre un patinete y un turismo en Salvador de Madariaga
El siniestro tuvo lugar a última hora de la tarde cuando un turismo se incorporaba al aparcamiento de Elviña
Otros sucesos: Cazado en A Coruña un conductor que carecía de permiso de conducir hasta 2051
Un joven de 24 años resultó herido este miércoles por la tarde tras verse implicado en un accidente entre un patinete eléctrico y un turismo en la avenida de Salvador de Madariaga, en A Coruña.
El suceso se produjo alrededor de las 19:00 horas, en plena hora punta y bajo la lluvia. Según las primeras informaciones, el joven circulaba por el carril habilitado para bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) cuando un coche que se disponía a incorporarse al aparcamiento de Elviña no se percató de su presencia, produciéndose la colisión.
A consecuencia del impacto, el conductor del patinete cayó a la calzada y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Una ambulancia del 061 trasladó al herido al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde ingresó con pronóstico reservado.
El accidente provocó algunas retenciones puntuales en la zona, coincidiendo con el elevado volumen de tráfico propio de hora punta, sumado a la intensa lluvia.