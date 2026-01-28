Un incendio en una vivienda de Matogrande, en A Coruña, moviliza a los bomberos

Un incendio declarado a última hora de la tarde en un edificio del barrio de Matogrande, en A Coruña, provocó momentos de tensión entre los vecinos y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

El aviso se recibió en torno a las 20:15 horas, cuando se detectó fuego en una de las viviendas situadas sobre la cervecería Yate's, en la calle Juan Díaz Porlier. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del cuerpo de bomberos, así como una ambulancia, ante la posibilidad de que hubiera personas afectadas.

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió controlar la situación en poco tiempo y evitar que el fuego se propagase a otras viviendas del edificio.

Según las primeras informaciones, el incendio podría haberse originado por una olla olvidada al fuego en la cocina de la vivienda afectada, aunque las causas exactas están pendientes de confirmación.

