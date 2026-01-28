Las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña recuperan la normalidad

Tras varias semanas en el foco por los incumplimientos de Serviplus en materia salarial, que ocasionó la salida de la concesionaria, las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña pueden recuperar al fin la rutina y centrarse solo en su actividad diaria.

Tras ser asumidos sus empleados por la empresa pública Emvsa, garantizando así el servicio en una maniobra del ejecutivo local que trató de proteger en todo momento a monitores y usuarios, la actividad regresa a su dinámica con el arreglo de la caldera del Palacio de los Deportes, que mantenía las actividades de piscina paralizadas.

Una vez que este arreglo ya se ha ejecutado, desde hoy estas actividades pueden realizarse de nuevo. Todo ello unido a los nuevos pliegos de la concesión, que saldrán "en días", según explican fuentes conocedoras a Quincemil.

Los empleados siguen sin percibir algunos de los atrasos, que corresponden a Serviplus. El ayuntamiento es el responsable de los pagos desde el 1 de enero, al asumir el servicio en una junta de gobierno local extraordinaria el pasado 5 de este mes, con carácter retroactivo al inicio del año.