Detenidos en A Coruña dos hombres tras robar el catalizador de una furgoneta

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores del robo del catalizador de una furgoneta, en una actuación que fue posible gracias a la alerta de un ciudadano que llamó al 091 al detectar una situación sospechosa en plena madrugada.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la mañana del martes 27 de enero, en la Avenida Lamadosa, cuando un viandante observó a un hombre trabajando en los bajos de una furgoneta con una sierra radial, mientras otro vehículo realizaba movimientos repetitivos por la zona, aparentemente con funciones de vigilancia.

Ante la sospecha de un robo, decidió avisar a la Policía.

Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar y comprobó que varios tubos del sistema de escape habían sido cortados, confirmando el intento de sustracción del catalizador.

A partir de ese momento, varios indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano iniciaron un dispositivo de búsqueda para localizar a los implicados.

Uno de los sospechosos fue localizado poco después en la calle Cabanas, donde los agentes comprobaron que presentaba la ropa y las manos manchadas de grasa.

El segundo implicado fue interceptado tras una breve huida, después de que el vehículo utilizado para alertar de la presencia policial fuera localizado circulando por calles próximas. Finalmente, el conductor fue detenido en la calle Vila de Miño.

En las inmediaciones, los agentes encontraron el catalizador robado oculto entre unos arbustos, así como las herramientas empleadas en el robo, que habían sido arrojadas a un contenedor de basura.

Ambos varones fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto y puestos a disposición judicial en el día de hoy.