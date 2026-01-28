Detenido un empleado de la planta de Nostián en A Coruña por apropiarse de material para vender

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un empleado de la planta de reciclaje de Nostián, en A Coruña, acusado de hurto relacionado con temas medioambientales.

La investigación sigue abierta a cargo del Seprona y no se descarta que pueda haber más personas implicadas. La gran regulación del tratamiento de la basura hace que estén muy tipificadas las conductas delictivas alrededor del proceso.

Los hechos consisten, presuntamente, en la sustracción continuada de materiales, en concreto aluminio, para venderlos posteriormente por su cuenta, obteniendo un beneficio económico por ello.

La actividad ha sido detectada en el tiempo, al notar el descenso de su presencia sin una justificación documental que sostuviese esa situación.

Los primeros indicios apuntan a que pudo extraerlos casi a diario con una furgoneta sin levantar sospechas.