Culleredo (A Coruña) limpiará el regato de Augas Mansas tras obtener autorización de la Xunta

Culleredo limpiará el regato de Augas Mansas, en A Zapateira, tras recibir la autorización de la Xunta ayer martes. Los servicios municipales encargarán la intervención, que consistirá en la limpieza y conservación del río, incluyendo el desbroce de maleza tanto en el lecho del río como en los muros del canal.

El Gobierno local tramitó en noviembre el permiso ante Augas de Galicia, que cambió el tipo de procedimiento con respecto a todas las ocasiones anteriores y consideró que la actuación era una obra y no un simple mantenimiento. Esto alargó los plazos y ahora tres meses después ya se puede ejecutar conforme a la autorización recibida ayer.

El concejal de Obras, Carlos Liñares, explica que antes de final de año el ayuntamiento ejecutó diversas actuaciones para atender las peticiones vecinales. Así, se realizó el rebacheo en las vías de la urbanización, si bien se han detectado ahora más baches fruto de la acción de las fuertes lluvias.

El ayuntamiento también se mejoró la señalización vial en el cruce entre las calles Río Mandeo y Río Miño. En materia de servicios, el Concello efectuó un desbroce general, incluyendo la reposición del arbolado de cierre del parque infantil, la desratización y la limpieza viaria.

Así, además de proceder a la limpieza del río, el ayuntamiento afirma en un comunicado que continuará con las mejoras progresivas en la urbanización para seguir respondiendo a las peticiones de los residentes.