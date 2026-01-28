A Coruña añade un visitante nocturno: tras los jabalíes y los jinetes enmascarados llega un zorro

El peregrinaje de adolescentes y no tan adolescentes a las discotecas de la ciudad no es el único que vive la ciudad de A Coruña recientemente.

Tras convertirse casi en una costumbre habitual que los conductores nocturnos tengan que convivir y ceder el paso a diferentes manadas de jabalíes de tamaños diversos, o a las excursiones de los jinetes enmascarados, esta madrugada la ciudad ha vivido la llegada de una nueva especie.

Un zorro fue avistado alrededor de las 7:45 en el entorno de Calvo Sotelo. Lejos de tener una actitud peligrosa, se mostraba totalmente dócil y no era reacio al trato humano, pero desde la distancia.

El animal permanece en la zona, suscitando multitud de fotos de los viandantes que a esa hora se dirigen a sus obligaciones académicas o laborales. Entre ellas de la @noelturbulencias, que lo compartió en sus redes sociales.

Sin nombre conocido, ni oficio, ni escolaridad, este zorro es una de las últimas visitas nocturnas. Habrá que esperar para ver si es una visita puntual o se convierte en un elemento nocturno más de la ciudad.