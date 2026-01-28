Imagen de un vehículo de atestados.

A Coruña

Cazado en A Coruña un conductor que carecía de permiso de conducir hasta 2051

Circulaba superando la tasa máxima de alcohol permitida

La Policía Local de A Coruña ha detectado esta madrugada a un conductor que circulaba careciendo del permiso de conducir, dado que acumulaba una suspensión del mismo hasta el año 2051.

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo.

Los agentes del 092 detectaron una conducción errática, lo que dio pie a que fuese parado. Durante la intervención, se le realizó la prueba de alcoholemia, con resultado positivo al superar la tasa máxima permitida.

Con ello, se ha retirado de circulación a una persona que constituía un potencial peligro, no solo para él mismo, sino para el resto de usuarios de las vías y peatones por las posibilidades de poder sufrir un accidente.