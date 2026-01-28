Cazado en A Coruña un conductor que carecía de permiso de conducir hasta 2051

La Policía Local de A Coruña ha detectado esta madrugada a un conductor que circulaba careciendo del permiso de conducir, dado que acumulaba una suspensión del mismo hasta el año 2051.

Los agentes del 092 detectaron una conducción errática, lo que dio pie a que fuese parado. Durante la intervención, se le realizó la prueba de alcoholemia, con resultado positivo al superar la tasa máxima permitida.

Con ello, se ha retirado de circulación a una persona que constituía un potencial peligro, no solo para él mismo, sino para el resto de usuarios de las vías y peatones por las posibilidades de poder sufrir un accidente.