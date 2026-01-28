Los Bomberos de A Coruña achican agua en una inundación en un sótano en la Avenida Calvo Sotelo

Los Bomberos de A Coruña han intervenido esta madrugada, a la 1:32 según el parte de servicio, en un edificio situado en la Avenida Calvo Sotelo para evitar una inundación.

En total, cuatro profesionales se desplazaron con un vehículo para realizar tareas de achique de agua de un sótano de un edificio en el que el volumen de agua ya empezaba a ser peligroso.

La bomba de agua de la que dispone la comunidad no funcionaba, y el agua se acumulaba debido a que discurre un río subterráneo por debajo del edificio.

Tras realizar los trabajos, regresaron a base.

Una asistencia sanitaria a persona en vivienda

Antes, a las 21:21, los Bomberos se desplazaron hasta Avenida Sardiñeira. Una persona respondía en su domicilio, pero no se podía incorporar. Accedieron por la ventana de la fachada principal a través de un camión escalera y, desde dentro se dio acceso al 061. Fue trasladada al CHUAC.