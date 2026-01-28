Ofrecido por:
Una avería en la red semafórica del paseo marítimo de A Coruña causa retenciones al tráfico
La incidencia ha quedado solucionada a las 8:45 tras trabajar durante casi dos horas los técnicos de mantenimiento
El Paseo Marítimo de A Coruña ha experimentado esta mañana un tráfico más lento de lo normal y con una mayor acumulación de vehículos debido a su poca fluidez.
La causa fue una avería en la red semafórica, que afectó a la zona de Barrié de la Maza especialmente, y que ha obligado a los agentes de la Policía Local a emplearse a fondo.
A las 7:00 se avisó a la empresa de mantenimiento, que acudió rauda y veloz a tratar de solucionar la avería.
A las 8:45 finalizó la intervención y se recuperó la normalidad de la circulación en una de las zonas que descongestionan la circulación herculina, al evitar rutas como la de Linares Rivas.