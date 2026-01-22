La Xunta recoge en A Coruña en un año una infracción de coches como Uber y Bolt cada dos días

Un servicio VTC, a la izquierda, circula por la ronda de Nelle de A Coruña. Quincemil

El tráfico irregular de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por la ciudad de A Coruña será penalizado. La titular de Mobilidade del Gobierno local, Noemí Díaz, avanzó el jueves pasado en el Pleno que el Concello ya ha abierto procedimientos sancionadores a estos servicios similares a los taxis por circular solo por tramos urbanos, algo que prohíbe la ley autonómica.

Díaz informó de que estas multas se comunicarían esta semana. El Ayuntamiento ha registrado hasta el momento un total de 177 actas de infracción a VTC remitidas por la Xunta de Galicia, apuntan fuentes municipales, que no indican a cuántas de ellas les corresponde sanción.

La Consellería de Presidencia, consultada por Quincemil, reitera que la "vigilancia e inspección" de los servicios de transporte que circulan por un término municipal corresponde a los ayuntamientos, aunque añade que la administración gallega también puede "identificar" vehículos con autorización de VTC que se desplazan por tramos urbanos y enviar los informes de inspección a los concellos para que estos impongan sanciones.

De las actas levantadas por la Xunta hasta ahora en A Coruña, 169 se notificaron a lo largo de 2025 y las otras ocho en las primeras semanas de enero. A mediados de octubre pasado Presidencia informó de que en Galicia se habían enviado 250, hasta entonces 112 en la ciudad herculina, 116 en Santiago, 17 en Vigo y dos en Culleredo.

Según las cifras totales, en un año se ha detectado en A Coruña casi una infracción en la circulación de VTC cada dos días. Las actas las tiene el Concello, que no precisa cuántas conllevan penalización.

Solo a través de una respuesta escrita a una pregunta del grupo municipal del PP se ha podido saber que entre 2024 y 2025 el Ejecutivo tramitó dos sanciones.

Una consulta y una ordenanza

La actividad de los VTC en la ciudad va a ser regulada por una ordenanza municipal, reclamación que avanzó el Concello después de las reiteradas protestas de las asociaciones del taxi y de profesionales a modo particular por lo que ellos consideran que es intrusismo en su servicio.

Tras semanas de conversaciones entre las entidades y el Gobierno local, y también de marchas reivindicativas de otros taxistas por las calles de la ciudad que reclaman sanciones a los VTC que cubren servicios urbanos y no interurbanos, los que permite la ley gallega, el Concello abrirá una consulta pública de dos meses.

Protesta de taxistas reclamando sanciones a los VTC en dirección a Linares Rivas. Quincemil

Este proceso, que recogerá opiniones y aportaciones de los sectores afectados y de vecinos, va a ser abierto a través de la página web municipal, donde aún no ha aparecido. El Ayuntamiento tampoco aclara, a preguntas de Quincemil, si aplazará la imposición de multas al fin del periodo de dos meses de consulta.

Tras este tiempo y con la aportación también de un estudio técnico, el Concello podrá elaborar una ordenanza específica, al margen de la de movilidad aprobada en 2025, que regule cómo deben circular los coches de empresas como Bolt, Uber o Cabify por la ciudad.

"Inmovilizar" hasta el pago de multas

Las asociaciones del taxi aprueban hasta ahora la cautela con la que el Concello gestiona la polémica convivencia entre su servicio y el de los VTC. De hecho, se han desmarcado de los sectores más críticos que han promovido manifestaciones en las últimas semanas. Pero reclaman medidas que sirvan para limitar una actividad no permitida por ley y que, en su opinión, no garantiza la igualdad de condiciones.

"Las sanciones ayudarán a que los VTC cumplan lo que tienen que cumplir, y eso lo debe hacer la Policía Local, sobre todo si se inmovilizan vehículos hasta que se paguen las multas", opina el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez.

Este taxista cree que el Ayuntamiento debería destinar más agentes del 092 a la vigilancia de la actividad de los vehículos de transporte con conductor, una alternativa al servicio tradicional de taxi por la que los ciudadanos también apuestan para sus desplazamientos, tanto en el casco urbano como entre municipios.