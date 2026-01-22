Un tráiler queda atravesado en Pocomaco, en A Coruña, tras meter la rueda en una arqueta

Un tráiler de un camión ha quedado atravesado en la primera vía del polígono industrial de Pocomaco, en A Coruña, un poco antes de las nueve de la mañana, justo delante de una gasolinera, que puede seguir trabajando con normalidad salvo un par de surtidores que sí se han visto afectados.

La causa ha sido que una de las ruedas ha quedado atascada en una arqueta, provocando que no pudiese avanzar y que el resto de vehículos no pudieran transitar con normalidad.

Efectivos del 092 regulan el tráfico y tratan de solucionar la incidencia, que sucede en plena hora de apertura de varias empresas del polígono.