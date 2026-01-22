El temporal deja pocas incidencias en A Coruña tras el viento y la lluvia

Imagen de un arbol desprendido en O Quenllo, en las inmediaciones del Polígono de Os Capelos, en Carral. Concello de Carral.

El temporal no ha dejado grandes incidencias en A Coruña en las últimas horas. De esta forma, los bomberos del parque de Agrela han tenido que actuar según el parte de servicio para retirar una plancha metálica de una cubierta de un edificio de la calle Monasterio de Caaveiro que presentaba riesgo de caída, así como acometer la retirada de un cartel en un negocio particular arrancado por el viento a una altura de tres metros en la calle Monte Alto.

Del mismo modo, un cartel de un negocio ha acabado encima de un vehículo como consecuencia del viento tras tener oxidado su soporte en la avenida Fisterra.

En Culleredo, los servicios de emergencia tuvieron que actuar sobre un árbol en un parque debido a que una rama amenazaba con desprenderse. Además, actuaron en un revestimiento de una fachada sobre una terraza y colocaron varios contenedores que se desplazaron como consecuencia del viento.

Por su parte, en Carral se han desprendido varios árboles y desplazado algunos contenedores.

En otros ayuntamientos como Bergondo y Miño no constan incidencias destacadas.