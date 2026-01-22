El taxi coruñés quiere una postura como la de Vigo: reclaman una postura clara contra los VTC

Taxis en O Parrote, en una de las concentraciones en A Coruña contra los VTC. Enrique Romanos Tardío.

La ordenanza municipal que regule el servicio de los VTC en A Coruña fue uno de los asuntos del pleno ordinario celebrado en fechas pasadas, pero la falta de avances no solo no contenta a los taxistas de la ciudad, al margen de las asociaciones profesionales, sino que incluso les frustra.

Tras dos protestas realizadas en noviembre y enero, el colectivo no descarta dar un paso más e intensificar el calendario de acciones si no se toman medidas en un plazo prudencial de tiempo.

Todo ello tras constatar avances en Vigo, donde en las últimas fechas se ha formado a la Policía Local para poder multar a los vehículos VTC que incumplan su normativa, mientras que en A Coruña abre un plazo de dos meses de consulta pública, tal y como ha informado la Asociación Provincial Autopatronos del Taxi de Vigo.

A Coruña demanda, junto a Santiago y Vigo, entre otras ciudades, una normativa común que regule este servicio, que regresó a Galicia a mitad del año 2025 y que mantiene al sector del taxi en vilo. Mientras, el gobierno autonómico sigue concediendo licencias para este servicio.