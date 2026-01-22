La Policía Local de A Coruña detiene a una persona por robo con fuerza en la calle de La Torre

Varios agentes de la Policía Local de A Coruña han detenido esta noche a una persona por un delito de robo con fuerza en un establecimiento de la calle de La Torre.

Los profesionales del 092 se personaron en el lugar tras haber sido requeridos, desplazándose de inmediato y procediendo a la detención del sujeto.

Hace escasos días, el cuerpo policial también tuvo que intervenir en un intento de robo con violencia en Cuatro Caminos. Un indicativo lo localizó posteriormente en la zona de Os Mallos, tras ser identificado, por lo que fue detenido. Además, este mes también se intervino un machete de "grandes dimensiones" tras un hurto de un teléfono móvil.