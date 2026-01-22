La Policía incauta 23 kilos de percebe y levanta siete sanciones por furtivismo en A Coruña

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia realizó el pasado 19 de enero un operativo conjunto contra el furtivismo en la ciudad de A Coruña que se saldó con la incautación de 23 kilos de percebe y diverso material empleado para la extracción ilegal de marisco.

La actuación se desarrolló en el entorno de la Torre de Hércules y el paseo marítimo de Monte Alto, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña.

En el dispositivo participaron efectivos de la UPA de A Coruña, el Grupo de Investigación del Equipo de Respuesta Policial (ERPOL) y personal del servicio de vigilancia de la cofradía. Como resultado, los agentes identificaron a siete personas, inspeccionaron dos vehículos y tramitaron siete actas de infracción por vulnerar la Ley de Pesca de Galicia.

Además del marisco intervenido, los agentes se incautaron de siete rasquetas metálicas, una herramienta especialmente dañina al permitir la extracción indiscriminada del percebe sin respetar las tallas mínimas. Este método deja la roca completamente expuesta y provoca un grave impacto sobre la fauna marina, incrementando de forma notable el daño ambiental.

Todo el marisco incautado fue entregado a un centro benéfico de la ciudad, reforzando el carácter social de la actuación.