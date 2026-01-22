Una mujer embarazada resulta herida en A Coruña tras ser atropellada por un menor en bici

Una mujer embarazada de 35 años resultó herida leve esta tarde en A Coruña tras ser arrollada por un menor que circulaba en bicicleta. El suceso tuvo lugar alrededor de las 16:50 horas en la calle Ramón y Cajal, en la zona de Cuatro Caminos.

Según las primeras informaciones, el joven circulaba por el carril bici cuando la mujer cruzó por delante de él, produciéndose el atropello. Como consecuencia del impacto, la mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Materno Infantil, donde ingresó en estado leve.

El menor, por su parte, también resultó herido leve y fue trasladado a un centro hospitalario por sus padres para ser evaluado, sin que en principio presentara lesiones de gravedad.

Accidente en la tercera ronda

Además, en la tarde de este jueves se registró otro accidente de tráfico en la ciudad. En torno a las 17:50 horas, tres vehículos se vieron implicados en una colisión en la Tercera Ronda, en sentido salida, a la altura del Ikea.

En este segundo siniestro, una mujer de 40 años resultó herida leve y fue trasladada a un centro hospitalario por una ambulancia del 061 para una evaluación médica.