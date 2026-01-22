Inés Rey, contra la Xunta por los VTC: "No pretende regularlos, sino fastidiar donde no gobierna"

El Gobierno de A Coruña va a regular con una ordenanza la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), para lo que abrirá una consulta pública previa. Mientras dura este proceso, dos meses a los que sucederá la redacción de una norma que después tendrá que ser aprobada en el Pleno, el Concello insta a la Xunta de Galicia a no conceder más licencias a este servicio similar al del taxi.

La alcaldesa, Inés Rey, atacó este jueves con dureza al Gobierno gallego por desentenderse de la regulación de un sector que ha ocasionado protestas en los taxistas de ciudades como A Coruña, Vigo y Santiago. Tras reclamar que se interrumpan los permisos autonómicos, Rey encadenó críticas a la Xunta.

"No puede ser que primero habilite los VTC y dé licencias sin control para después mandar inspectores a las ciudades e incoar expedientes sancionadores a los vehículos que tienen que tramitar los concellos. Es una tomadura de pelo absoluta", juzgó la regidora.

Para Rey, la Xunta no solo no tiene intención de regular este servicio: "No quiere mejorar el transporte, sino fastidiar a los concellos donde no gobierna. Las motivaciones de la Xunta son burdas, partidistas y electoralistas, quieren enfrentar al sector del taxi con los gobiernos municipales porque son incapaces de crear proyectos para las ciudades. Como no pueden construir, vienen a destruir”.

La alcaldesa añadió que no ha habido ningún contacto con el Gobierno autonómico para tratar de diseñar una normativa común para los VTC. "Casi mejor, cada vez que dan un paso es para poner palos en las ruedas", dijo. Sí matizó que hay sintonía con otras ciudades y "apoyo de la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias]" para evitar que haya diversidad de normativas que afecten a la movilidad.

"Espacio para todo"

La consulta pública para que vecinos, asociaciones y afectados aporten sugerencias con las que elaborar la normativa específica para VTC aún no está abierta, lo hará "próximamente", dijo Rey. "Espero que haya muchas aportaciones para poder regular el sector con una ordenanza".

Hasta el momento la Xunta ha remitido 177 actas de infracción al Concello de A Coruña que afectan al servicio de VTC pero se desconoce cuántas han conllevado ya la aplicación de una sanción.

La alcaldesa admitió que "no se pueden prohibir" los VTC porque "son una realidad". "Están aquí y hay que adaptarse. Seguro que a muchos comercios tampoco les gusta Amazon. Hay taxistas que también defienden la complementariedad de servicios. Creemos que hay que regularlo para dar seguridad jurídica porque hay espacio para todo".

Taxistas ajenos a las dos asociaciones del taxi en A Coruña han convocado ya marchas de sus vehículos hasta el centro urbano reclamando que el Ayuntamiento imponga sanciones a los VTC que cometen infracciones, como circular solo por tramos de la ciudad, algo que no les permite la ley autonómica.