Las fuertes rachas de viento obligan a desviar en A Coruña un vuelo procedente de Madrid
El viaje de Air Europa programado para primera hora de la tarde regresó a la capital
El fuerte temporal con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora ha impedido que un avión procedente de Madrid aterrizase esta tarde en el aeropuerto de A Coruña. Inicialmente, el vuelo de la compañía Air Europa tenía su llegada prevista a las 16:20 horas. Sin embargo, debido a ráfagas que alcanzaron los 37 nudos en superficie, el avión regresó a Madrid.
Minutos más tarde, otro avión procedente de Madrid de la compañía Air Nostrum sí lograba aterrizar en Alvedro. El de Vueling procedente de Barcelona y con llegada a las 17:55 horas también logró hacer frente a las ráfagas y llegar a tierra. En el aeropuerto, debido a las condiciones meteorológicas, se ha establecido como destino alternativo el de Madrid, ya que las condiciones son similares en toda la cornisa.
A Coruña ha vivido este jueves el tercer día consecutivo bajo alerta por viento y temporal. Hacia la medianoche, el aviso que se ha mantenido en nivel naranja a lo largo del día volverá a ser rojo.
El VLG1294 para dentro a la primera con 18 nudos de viento sostenido y rachas de 30.
Las inclemencias del tiempo ya obligaron en la tarde del miércoles a cancelar un vuelo de Iberia con destino a A Coruña. A última hora de la tarde, el vuelo de Air Europa procedente de Madrid logró aterrizar tras unas cortas turbulencias.