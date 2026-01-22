Las fuertes rachas de viento obligan a desviar en A Coruña un vuelo procedente de Madrid

El fuerte temporal con rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora ha impedido que un avión procedente de Madrid aterrizase esta tarde en el aeropuerto de A Coruña. Inicialmente, el vuelo de la compañía Air Europa tenía su llegada prevista a las 16:20 horas. Sin embargo, debido a ráfagas que alcanzaron los 37 nudos en superficie, el avión regresó a Madrid.

Minutos más tarde, otro avión procedente de Madrid de la compañía Air Nostrum sí lograba aterrizar en Alvedro. El de Vueling procedente de Barcelona y con llegada a las 17:55 horas también logró hacer frente a las ráfagas y llegar a tierra. En el aeropuerto, debido a las condiciones meteorológicas, se ha establecido como destino alternativo el de Madrid, ya que las condiciones son similares en toda la cornisa.

A Coruña ha vivido este jueves el tercer día consecutivo bajo alerta por viento y temporal. Hacia la medianoche, el aviso que se ha mantenido en nivel naranja a lo largo del día volverá a ser rojo.

El VLG1294 para dentro a la primera con 18 nudos de viento sostenido y rachas de 30. pic.twitter.com/nI3eTSwd6h — Aeropuerto A Coruña (@aeropuerto_LCG) January 22, 2026

Las inclemencias del tiempo ya obligaron en la tarde del miércoles a cancelar un vuelo de Iberia con destino a A Coruña. A última hora de la tarde, el vuelo de Air Europa procedente de Madrid logró aterrizar tras unas cortas turbulencias.