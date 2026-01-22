Cuatro detenidos en Sada y Bergondo en una nueva operación contra el narcotráfico en A Coruña

Continúa la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de A Coruña. La Guardia Civil ha detenido a otras cuatro personas en el marco de una operación desarrollada este miércoles en los municipios coruñeses de Sada y Bergondo.

A lo largo de la jornada, los agentes han llevado a cabo registros en distintos puntos de ambas localidades, en una actuación coordinada que forma parte de una investigación de mayor alcance.

Por el momento, la operación permanece bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido detalles sobre la sustancia intervenida, la cantidad incautada ni el papel concreto de los detenidos dentro de la presunta red.

En total ya van nueve detenciones en menos de una semana por este motivo. Otras siete sucedieron dentro de otro operativo desarrollado de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, llevado a cabo en distintos puntos de la comunidad: tres en Pontevedra, dos en A Coruña, una en Arteixo y una en Ferrol.

Durante la jornada del martes se llevaron a cabo entradas y registros simultáneos en viviendas y locales de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Por el momento, cuatro personas entraron en prisión provisional, mientras que otras tres están a la espera de pasar a disposición judicial. Uno de ellos, el de Ferrol, fue puesto en libertad.