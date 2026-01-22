La CRMH solicita la intervención del Estado en A Coruña para aplicar la Ley de Memoria Democrática

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) ha solicitado a la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática que valore la intervención del Estado para avanzar en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en materia de simbología en la ciudad de A Coruña.

La petición se basa en la necesidad, a su criterio, de impulsar los procedimientos previstos en la normativa estatal para la retirada de símbolos, honras y distinciones contrarios a la memoria democrática, recogidos en el informe elaborado en 2019 por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, que la CRMH propone incorporar al catálogo oficial correspondiente.

Desde la comisión recuerdan que dicho informe fue presentado en el seno del Consejo Municipal de Memoria Democrática y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se han producido avances significativos en la adopción de acuerdos que permitan su aplicación efectiva.

En este sentido, señalan que el órgano municipal no fue convocado con regularidad durante varios años, lo que retrasó el desarrollo de las actuaciones previstas.

En la sesión celebrada en mayo de 2025, el Consejo Municipal coincidió en la vigencia y utilidad del informe y en la conveniencia de trasladarlo a la Corporación municipal para facilitar el cumplimiento de la ley en la ciudad. Según la CRMH, estos acuerdos aún no se han materializado, lo que ha motivado la nueva solicitud dirigida a la administración estatal.

La entidad también indica que, tras diversos aplazamientos y suspensiones de convocatorias del consejo a finales de 2025 y comienzos de 2026, optó por solicitar reuniones institucionales para abordar la situación, sin que hasta el momento haya habido respuesta. En concreto, reclama una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, y con el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.