Cortada la salida de Palavea de la AP-9 en A Coruña tras un accidente con un herido

Un conductor ha perdido el control de su vehículo por causas que se desconocen en la salida de Palavea de la AP-9, en A Coruña, y ha provocado un accidente que mantiene cortada esa zona. El vial presenta retenciones a esta hora.

A las 10:30, la sala del 112 Galicia recibió aviso de un particular alertando de lo sucedido. Con posterioridad, fue uno de los implicados el que llamó directamente para reportar el suceso. Según relató, perdió el control del vehículo y golpeó a otro coche, volcando.

Se personaron en el lugar efectivos del 061, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, dado que en uno de los vehículos no podía abrir las puertas.

El servicio de tráfico ha confirmado que se trata de una de una colisión lateral y hay una persona herida.