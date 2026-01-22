La borrasca Ingrid llega a A Coruña y Aemet avisa: nieve en cotas por debajo de los 500 metros

La nieve llega a A Coruña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo en el interior de la provincia por acumulaciones de nieve en cotas de entre 400 y 500 metros.

La borrasca Ingrid se deja sentir en A Coruña y lo hará con especial intensidad mañana, cuando entrarán en vigor los primeros avisos por nieve de toda la temporada invernal. Según Aemet, el aviso permanecerá activo durante toda la jornada.

Aemet avisa: alerta por nieve en A Coruña

Buenas noticias para los amantes de la nieve: el paisaje del interior de la provincia de A Coruña podría volver a teñirse de blanco gracias a la entrada de una masa húmeda de origen polar en la fachada atlántica peninsular.

Además de un importante temporal marítimo, especialmente acusado en las costas gallegas, la borrasca Ingrid dejará también precipitaciones que podrán ser en forma de nieve en cotas bajas a partir del mediodía del viernes.

En concreto, se esperan acumulaciones de nieve de hasta 2 centímetros en cotas superiores a los 600 metros. No obstante, a lo largo del día la cota irá descendiendo y todo apunta a que se situará entre los 400 y 500 metros.

Existe, además, probabilidad de ventisca, algo coherente con el fuerte temporal asociado a la borrasca Ingrid, con rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas cercanas.

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel amarillo por acumulaciones de hasta 2 centímetros en 24 horas, con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

22/01 11:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: nevadas, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/nhkAcYuyem pic.twitter.com/pncy4XU31m — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) January 22, 2026

La alerta por nieve también afecta a otras zonas en Galicia. En este sentido, Aemet mantiene el aviso amarillo en el centro y la montaña de Lugo y en el Miño de Ourense, mientras que el aviso es de nivel naranja en el interior de Pontevedra, sur de Lugo y la montaña y el sur de Ourense.

Mañana viernes, 23 de enero, será el día álgido del episodio de nieve, con la llegada de la descarga fría posfrontal. "Lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 metros, con nevadas en las principales áreas montañosas, así como en el interior de Galicia", avisa la Aemet.

Con el escenario actual no se puede descartar que durante mañana se alcancen espesores de más de 2 centímetros en cotas bajas del interior de A Coruña. En zonas de alta montaña de Ourense y Lugo las acumulaciones podrían ser de hasta 10 centímetros.

La alerta por nieve permanecerá activa durante toda la jornada de mañana. El sábado todavía se dejarán notar sus efectos, mientras que el domingo se espera que la borrasca Ingrid vaya perdiendo intensidad y que el flujo de origen atlántico se debilite, amainando también el temporal marítimo.