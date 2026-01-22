La alcaldesa de A Coruña, tras visitar Córdoba: "Hay recuerdos que siguen presentes como Angrois"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se desplazó a Córdoba para participar en la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, una reunión prevista inicialmente en Madrid que se trasladó de forma excepcional a la ciudad andaluza para mostrar el respaldo institucional y humano a una ciudad golpeada por una tragedia de gran impacto social.

Durante la visita, Inés Rey acompañó a voluntarios, psicólogos y a los equipos de Cruz Roja en el centro cívico habilitado para la atención a las familias afectadas, donde pudo comprobar el clima de profundo dolor y contención que se vive en la ciudad.

En este contexto, la alcaldesa señaló que "era importante estar aquí, mirar a los ojos a las personas que sufren y trasladarles que no están solas".

Rey reconoció que las escenas vividas resultan especialmente duras y evocan otras tragedias recientes, destacando que "las imágenes y las emociones recuerdan inevitablemente a episodios que siguen muy presentes en nuestra memoria colectiva, como Angrois".

A su regreso a la ciudad herculina, Inés Rey puso en valor la unidad de los ayuntamientos en los momentos más difíciles, subrayando que "la solidaridad entre instituciones y el apoyo a las víctimas deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración".