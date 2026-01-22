Un acusado reconoce haber traficado con droga en A Coruña y exculpa a otro procesado: "Era mío"

La Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este jueves el juicio contra dos hombres detenidos, en octubre de 2024 en el aparcamiento de un supermercado de la ciudad herculina, después de que la Policía Nacional localizase 3.010,30 gramos de cocaína en un compartimento oculto en uno de sus vehículos. Esta sustancia, según el escrito fiscal, habría alcanzado en el mercado un valor aproximado de 341.668,85 euros.

Durante la vista, uno de ellos — en prisión provisional desde que fue detenido por estos cargos —, quien solo ha contestado a preguntas de su abogado, se ha declarado culpable de los hechos que se le imputan. "Esos paquetes que tenían cocaína eran míos", ha reconocido.

Asimismo, según recoge Europa Press, ha manifestado que el otro procesado por la misma causa desconocía la existencia de la droga.

"No estaba al tanto de esto, solamente conducía el coche para hacerme el favor de traérmelo de Madrid a A Coruña", ha asegurado respecto al varón al que le une una relación de amistad desde hace "un par de años", según ambos han expuesto en Sala.

Este encausado ha recalcado haber sido consumidor de cocaína y marihuana durante unos "12 años".

"Consumía bastante", ha puntualizado, en la misma línea que su compañero, que también ha afirmado su condición de "toxicómano" en el momento de los hechos.

Además, ha corroborado que ambos varones recorrían dicho trayecto en sendos coches propiedad del primer acusado. "El Smart lo tenía yo en Madrid, yo tenía el coche roto y me lo prestó", ha explicado. Sin embargo, ha añadido, que realizó el viaje conduciendo el Passat con el que su amigo había llegado a la capital.

"Como lo había comprado tres semanas antes y lo había estado usando yo, supuse que lo querría probar", ha relatado. "Ese coche lo cargué con la maleta yo por la mañana y eso no estaba allí", ha incidido en alusión a los paquetes de cocaína.

La Fiscalía pide siete años y seis meses de prisión para cada uno

El Ministerio Público califica estos hechos como un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud, en una cantidad de notoria importancia. Por ello, pide para cada uno de los procesados siete años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 700.000 euros.

Según consta en el escrito fiscal, "en los días previos al 10 de octubre de 2024 los acusados se concertaron para transportar cocaína desde Madrid a A Coruña con el objetivo de venderla a terceras personas".

La jornada de los hechos, indica, al llegar a la ciudad herculina los encausados se reunieron en el aparcamiento de un supermercado. Allí, la "Policía intervino sobre el asiento trasero — de uno de los vehículos — una bolsa de plástico con la cocaína", concreta. Ambos fueron detenidos.