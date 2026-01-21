Prisión provisional para los tres detenidos este martes en A Coruña en la operación antidroga

La macrooperación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado desarrollada en Galicia ha tenido este miércoles sus primeras consecuencias judiciales en A Coruña.

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 6, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los tres detenidos que pasaron hoy a disposición judicial en la ciudad.

Estos arrestos se enmarcan en la investigación que dirige la misma magistrada y que se centra en un presunto delito de tráfico de drogas. En total, son cinco las personas detenidas este martes en la provincia de A Coruña dentro del operativo policial, todos ellos investigados por el mismo delito: dos en A Coruña, uno en Arteixo, y otro en Ferrol. Este último finalmente fue puesto en libertad.

Además, dentro de esta misma causa, otro detenido pasó a disposición judicial en A Coruña el pasado domingo, ingresando igualmente en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así, los cinco arrestados en la provincia de A Coruña están investigados por un delito de tráfico de drogas.

En cuanto a la provincia de Pontevedra, los tres detenidos arrestados este martes dentro de la misma operación aún no han pasado a disposición judicial. Está previsto que lo hagan a lo largo del día, una vez finalicen las diligencias correspondientes.

El operativo, desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, permanece bajo secreto de sumario y se llevó a cabo de forma simultánea en distintos puntos de las provincias de A Coruña y Pontevedra. En la ciudad herculina, las actuaciones policiales se centraron en la calle Emilia Pardo Bazán y en el barrio de Os Castros, mientras que en Arteixo se intervinieron dos vehículos que quedaron a disposición de la Policía Científica tras ser marcados por perros especializados en la detección de drogas.

En la operación también participa Vigilancia Aduanera, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, en una investigación que se extiende desde A Coruña hasta la comarca do Salnés y que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.