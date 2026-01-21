Detenida en A Coruña una anciana por robar joyas valoradas en 7.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de edad avanzada como presunta responsable de varios hurtos cometidos en una joyería situada en la Ronda de Outeiro, de donde desaparecieron distintas piezas valoradas en torno a 7.000 euros. La intervención fue realizada por agentes del Grupo de Investigación del Distrito Norte.

Según las pesquisas policiales, los hechos se produjeron en varias visitas realizadas durante el mes de diciembre, en las que la mujer accedía al local aparentando interés por comprar joyas. En cada ocasión, solicitaba ver diferentes artículos y aprovechaba momentos en los que la empleada se alejaba del mostrador para ocultar discretamente algunas piezas, marchándose después sin efectuar ninguna compra.

El mismo procedimiento se repitió en una segunda visita, ya con otra trabajadora atendiéndola, lo que permitió a la autora sustraer más joyas sin levantar sospechas en ese momento.

No fue hasta principios de enero cuando la mujer regresó de nuevo al establecimiento y fue identificada de inmediato por una de las empleadas, que avisó a la Policía Nacional.

Tras personarse en el lugar, los agentes procedieron a su identificación y posterior detención como presunta autora de un delito de hurto.

Las investigaciones posteriores confirmaron que las joyas habían sido vendidas en un establecimiento de compraventa de A Coruña, logrando recuperarse parte del material sustraído y devolverlo a sus propietarios.