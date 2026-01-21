A Coruña activa hoy miércoles una nueva campaña de control de patinetes y bicicletas

El Concello da Coruña activa hoy miércoles una nueva campaña de control dirigida a personas usuarias de bicicletasy vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos. Esta actuación forma parte del Plan Local de Seguridad vial del Gobierno local para "reforzar la convivencia en los espacios públicos y prevenir conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía".

El ayuntamiento señala que durante el año pasado se registraron en la ciudad 24 accidentes con implicación de VMP, de los cuales 21 fueron con víctimas y tres atropellos, uno de ellos en una zona peatonal. La Policía Local detectó en controles preventivos cuatro positivos en pruebas de alcoholemia y cuatro en test de drogas. Además, se tramitaron 247 denuncias por infracciones relacionadas con la circulación de estos vehículos.

"Estamos viviendo un cambio en el modelo de movilidad de la ciudad, con cada vez más personas haciendo uso de bicicletas y patinetes", señaló la concejala de Seguridade Ciudadana, Montse Paz, que añadió: "Nuestro papel como administración es acompañar ese cambio fomentando un uso responsable y seguro. No se trata de sancionar, sino de proteger e informar".

La campaña incluirá controles específicos en los principales puntos de circulación, con un foco especial en prácticas como circular por zonas peatonales, llevar auriculares, manipular el móvil durante la conducción o superar el número permitido de personas por vehículo. Los agentes también vigilarán el consumo de sustancias incompatibles con la conducción segura.

Esta nueva acción de la Policía Local se completa con una labor informativa y pedagógica que el concello realiza en centros educativos, centros cívicos y a través de acciones a pie de calle, como las campañas de información sobre el uso de BiciCoruña. En este sentido, Montse Paz recordó que

"La ciudad está avanzando hacia una movilidad más sostenible", señaló Paz, que añadió: "Lo que buscamos desde el Gobierno de Inés Rey es garantizar que esa transformación se haga con seguridad, con respeto y con el compromiso de todas las personas usuarias del espacio público".

El ayuntamiento recuerda en un comunicado que el cumplimiento de la normativa de circulación es esencial para garantizar la seguridad vial y evitar situaciones de riesgo tanto para quien conduce como para los peatones. Esta nueva campaña tendrá una duración inicial de dos semanas, con opción de ampliarse en función de los resultados y de la respuesta ciudadana.