Ofrecido por:
Un coche derriba un semáforo en la Plaza de Lugo en A Coruña
El incidente se saldó sin heridos y los técnicos municipales ya trabajan en reparar la señal de control del tráfico
Te puede interesar: Prisión provisional para los tres detenidos en la provincia de A Coruña en la operación antidroga
Un coche derribó este miércoles por la mañana un semáforo de la calle Betanzos, en el entorno de la Plaza de Lugo, en A Coruña. A pesar de lo sucedido, nadie resultó herido, y el hombre que conducía el coche salió ileso.
Tras el impacto por el choque del vehículo, el semáforo quedó con la estructura dañada, así como la parte luminosa, que terminó en el suelo. Por suerte, en el momento de lo ocurrido no se encontraba nadie cerca a la espera de cruzar la calle.
En estos momentos, los operarios del Concello, trabajan en su reparación para que pueda volver a regular el tráfico con normalidad.