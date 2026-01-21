Un coche derriba un semáforo en la Plaza de Lugo en A Coruña

Técnicos municipales repasando un semáforo en la Plaza de Lugo en A Coruña Quincemil

Un coche derribó este miércoles por la mañana un semáforo de la calle Betanzos, en el entorno de la Plaza de Lugo, en A Coruña. A pesar de lo sucedido, nadie resultó herido, y el hombre que conducía el coche salió ileso.

Tras el impacto por el choque del vehículo, el semáforo quedó con la estructura dañada, así como la parte luminosa, que terminó en el suelo. Por suerte, en el momento de lo ocurrido no se encontraba nadie cerca a la espera de cruzar la calle.

En estos momentos, los operarios del Concello, trabajan en su reparación para que pueda volver a regular el tráfico con normalidad.