Alerta amarilla y roja en A Coruña por fuertes vientos: estas son las peores horas

A Coruña afronta un episodio meteorológico especialmente adverso en las próximas horas, con la combinación de fuertes vientos, temporal marítimo y lluvias persistentes que mantendrán en vilo a la ciudad y a toda la franja costera herculina durante varios días.

Según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta amarilla por viento se activó a las 6:00 horas de la mañana de este miércoles y permanecerá vigente hasta la medianoche. El aviso volverá a activarse este jueves a partir de las 15:00 horas y se prolongará, de nuevo, hasta las 24:00 horas, dejando dos jornadas consecutivas marcadas por rachas intensas de viento.

A este escenario se suma el peor tramo del temporal en la costa. La Aemet ha decretado alerta roja por temporal costero, que entrará en vigor a las 21:00 horas de este miércoles y se mantendrá activa hasta las 4:00 horas de la madrugada del viernes. Durante ese intervalo se esperan condiciones marítimas muy peligrosas, con olas que podrían alcanzar entre los 8 y los 9 metros de altura, lo que convierte esas horas nocturnas en las más críticas del episodio.

Por su parte, MeteoGalicia advierte de un panorama marcado por la lluvia casi continua. La agencia autonómica prevé un 95 % de probabilidades de precipitaciones, que se mantendrán de forma persistente durante el resto de la semana, sin apenas tregua.

En cuanto a las temperaturas, también se notará un cambio significativo. Según MeteoGalicia, se espera un descenso moderado de los valores térmicos, pasando de los 10 grados de mínima y 14 de máxima previstos para este miércoles, a registros mucho más invernales de cara al viernes, con mínimas que podrían situarse en torno a los 5 grados y máximas que apenas alcanzarán los 8.

Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, evitar paseos por zonas expuestas al mar durante las horas de mayor riesgo y asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser desplazados por el viento.