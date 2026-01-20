Vecinos de Xuxán, en A Coruña, critican la licitación de viviendas públicas sin modificar antes el PGOM

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Xuxán ha expresado su malestar y preocupación por la reciente licitación, por parte de la Xunta, de un proyecto para la construcción de 264 viviendas públicas en el barrio.

Lo que supone una buena noticia para el mercado inmobiliario, con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros, desde el barrio ven complicado que esto salga adelante sin que esté aprobada de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) necesaria para permitir el cambio de uso del suelo.

Según denuncia la entidad vecinal, las parcelas afectadas tienen actualmente calificación de uso terciario, por lo que la licitación del proyecto se estaría impulsando de manera anticipada a los procedimientos urbanísticos legalmente establecidos. A su juicio, esta forma de proceder genera una clara "inseguridad jurídica" y transmite a la ciudadanía la sensación de que los procesos de planificación y debate público quedan relegados frente a decisiones ya adoptadas.

Desde la asociación subrayan que no se oponen a la creación de vivienda pública, sino que advierten de que el desarrollo urbanístico debe realizarse respetando la legalidad vigente, los tiempos administrativos y los cauces de participación ciudadana. En este sentido, recuerdan que Xuxán todavía carece de dotaciones, servicios públicos, infraestructuras y equipamientos básicos.

La AVV de Xuxán alerta además de que la licitación de un proyecto residencial sobre suelos actualmente destinados a uso terciario condiciona de facto la modificación del PGOM, al presentar como irreversible una decisión que debería ser objeto de análisis, evaluación y consenso previo, lo que, según indican, limita la capacidad real de alegación por parte de la ciudadanía.

Los vecinos inciden en que cualquier incremento significativo de viviendas debe ir "acompañado de una planificación integral", que tenga en cuenta su impacto en aspectos como la movilidad, el transporte público, las zonas verdes y los servicios educativos y sanitarios necesarios para garantizar una calidad de vida adecuada en el barrio.

Por todo ello, la asociación vecinal exige que se respete de forma escrupulosa el procedimiento urbanístico, aprobando previamente la modificación del PGOM antes de avanzar en nuevas licitaciones; que se garantice una participación vecinal real y efectiva; y que cualquier desarrollo residencial vaya acompañado de un plan claro y vinculante de dotaciones, infraestructuras y servicios acorde al crecimiento previsto.