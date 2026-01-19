Taxistas de A Coruña rechazan una consulta pública para una ordenanza de los VTC

Taxis en O Parrote, en la concentración de este jueves en A Coruña contra los VTC. Enrique Romanos Tardío

Taxistas convocantes en los últimos meses de protestas en A Coruña contra las VTC y para exigir que no se les permita realizar servicios urbanos que no tienen, insisten, autorizados, han mostrado su rechazo a una consulta pública para una ordenanza, tras avanzarlo así el gobierno local.

"Estamos descontentos", ha asegurado a Europa Press Juan Carlos Sambad, el portavoz del colectivo que se ha preguntado qué tipo de información se va a dar a la ciudadanía "para que esta se pueda hacer una composición de lugar". En este sentido, ha insistido en que "no se puede permitir" que las VTC hagan "servicios urbanos" mientras ha cuestionado algunas medidas impulsadas desde el consistorio como el cambio de determinadas paradas de taxis.

Hace unos días, representantes del sector se movilizaron para denunciar "inacción" del Ayuntamiento frente a las "irregularidades" de los vehículos de transporte con conductor (VTC), los cuales, aseguran, realizan servicios urbanos cuando su licencia permite exclusivamente los desplazamientos interurbanos.

"De lo que se trata es de hacer cumplir la ley", reclamó el portavoz del colectivo, Juan Carlos Sambad, tras denunciar que "ahora mismo son cerca de cien las licencias de VTC que están operando sin ningún tipo de control en la ciudad".