Decretan prisión en A Coruña para uno de los dos detenidos por la agresión a un taxista

La Policía Nacional ha confirmado que los dos detenidos por agredir para robar a un taxista en A Coruña en la madrugada de jueves a viernes han pasado a disposición judicial, ingresando en prisión uno de ellos.

Los hechos tuvieron lugar a las 3:30 en la Avenida de Hércules. Antes, el taxista recogió a dos clientes en San Roque, sentándose uno de ellos en la zona del copiloto y otro en la zona trasera y solicitando su traslado al barrio de Monte Alto, según explican fuentes policiales.

Al llegar al destino y comunicar el importe del viaje, el viajero que se situó en la parte trasera le dio un fuerte golpe en la sien al taxista, que lo dejó aturdido. Esta situación fue aprovechada por ambos para continuar con la agresión y hacerse con el dinero que portaba la víctima.

El taxista trató de salir del vehículo, pero el cinturón de seguridad se lo impidió, dejando prendidas las piernas de forma parcial. Esto provocó que siguiera recibiendo patadas.

Los dos ladrones abandonaron el lugar sustrayéndole 400 euros y dejándolo abandonado en plena vía pública herido, siendo auxiliado por los propios vecinos y atendido por una ambulancia.

Al indicarle el taxista a la policía que había una cámara, los agentes pudieron observar sus características y localizar a los dos delincuentes, que fueron detenidos en la calle Baltasar Pardal Vidal. Uno de ellos portaba el dinero sustraído.